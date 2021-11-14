В Елизовском районе Камчатского края прошел несогласованный митинг против QR-кодов

На акции собрались около сотни человек, которые считают введение электронных кодов для вакцинированных незаконным.
Как сообщают местные СМИ, акция прошла без задержаний.
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На акции собрались около сотни человек, которые считают введение электронных кодов для вакцинированных незаконным.
Как сообщают местные СМИ, акция прошла без задержаний.
Польша, Литва и Латвия обсуждают использование договора НАТО в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией Если ситуация продолжит ухудшаться, обсуждения могут привести к полномасштабным боевым действиям, такое мнение «Эху Москвы» высказал военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр…
Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность использования 4-й статьи договора НАТО из-за миграционного кризиса Если решение будет принято, то стороны смогут проводить общие консультации, когда любая из них решит, что целостности, политической независимости или безопасности государства угрожает опасность, рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий…