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20:01, 14 ноября 2021

В Елизовском районе Камчатского края прошел несогласованный митинг против QR-кодов

На акции собрались около сотни человек, которые считают введение электронных кодов для вакцинированных незаконным.

Как сообщают местные СМИ, акция прошла без задержаний.


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