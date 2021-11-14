Белоруссия развернула полевой пресс-центр на границе с Польшей, где скопились тысячи мигрантов

Они пытаются нелегально прорваться в Евросоюз, их не пускают ни туда, ни даже в обратную сторону – сами белорусские пограничники. Мигранты – сирийцы, курды, афганцы – разбивают палатки и пытаются спастись от голода и переохлаждения. Минск и Варшава обвиняют друг друга в использовании мигрантских потоков как инструмента гибридной войны.

Президент России Владимир Путин в интервью федеральному телевидению сегодня вновь занял сторону Минска в этом конфликте и возложил ответственность за текущий кризис на страны Запада.

Пропускать мигрантов через свою территорию в ЕС режим Александра Лукашенко начал с лета, в отместку за санкции, введенные против него после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.