Анархиста Азата Мифтахова в колонии посетил сотрудник центра «Э», пишут в телеграм-канале FreeAzat!

Силовик опросил Мифтахова о взрывном устройстве, которое анархист якобы изготовил еще до задержания. Следственный комитет в 2019-м уже возбуждал против математика дело об изготовлении взрывчатых веществ, однако затем его прекратили.

Мифтахов не стал давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. В ответ сотрудник центра «Э» угрожал ему заведением уголовного дела теперь уже по террористической статье.

По делу о нападении на офис «Единой России» Мифтахова осудили на 6 лет колонии.