Двоюродный брат борца Хабиба Нурмагомедова Усман получил статус свидетеля по уголовному делу о наезде на полицейского, передает агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Дагестана.

Нурмагомедова задержали 11-го ноября вместе с другом Камалом Идрисовым в столичном аэропорту «Шереметьево», куда они прилетели из Каспийска, и вернули в Дагестан. Перед вылетом они, по данным следствия, наехали на машине на полицейского, он получил неопасные для жизни травмы. За рулем машины, как считает обвинение, в этот момент сидел Идрисов, его мотивы не известны. Он отправлен под домашний арест, ему грозит до 5 лет колонии.