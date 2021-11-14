Z Архив новостей новости
5 22 6 1933
19:02, 14 ноября 2021

Сборная России по футболу не смогла завоевать прямую путевку на Чемпионат мира в Катаре

В гостевом матче с Хорватией она уступила со счетом 0:1.

Россияне с турнирной точки зрения были в более выгодной позиции: перед последним туром они опережали своих соперников в отборочной группе H на 2 очка, и им достаточно было не проиграть. Тем не менее, игра практически полностью проходила под диктовку хорватских футболистов – к слову, действующих вице-чемпионов мира. В первом тайме было несколько периодов, когда соперники сборной России практически не выпускали ее со своей половины поля. Особенно опасен был полузащитник Марцело Брозович: один из его ударов прошел рядом с «девяткой» ворот Матвея Сафонова, а другой отразил уже сам россиянин.
Во втором тайме в дело вступил непрекращающийся над стадионом в городе Сплите дождь: мяч нередко застревал в поле или непредсказуемо от него отскакивал. Хорватская сборная продолжала опасно атаковать, в то время как россияне практически не имели моментов у чужих ворот. Однако судьбу игры решил автогол: за 10 минут до конца матча опытный защитник Федор Кудряшов, пытаясь после одной из атак хорватов перевести мяч на угловой, переправил его в ближний угол ворот Сафонова. Рисунок игры после этого изменился: сборная России заметно усилила натиск на чужие ворота, но времени уже не хватило. 0:1 – команда занимает второе место в отборочной группе и теперь вынуждена будет участвовать в раунде плей-офф.

В стыковых матчах за место на футбольном Чемпионате мира в марте следующего года будут участвовать 12 команд, из которых путевки в турнир получат только три. Сборной России для попадания на мировое первенство необходимо будет выиграть два матча у двух разных соперников. Сам Чемпионат мира пройдет примерно через год.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Голосование
В каких условиях Алексей Навальный должен сидеть в тюрьме?
5 191 6 18617 07.11
Новости

Владимир Путин возложил ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе на страны Запада В федеральном телеэфире глава российского государства вновь заявил, что Москва не имеет никакого отношения к происходящему…

5 79 6 7050
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ситуация на восточной границе ЕС – лишь часть общей картины Ответственность за урегулирование миграционного кризиса на польско-белорусской границе несет Запад, который спровоцировал его своими действиями на Ближнем Востоке…

5 190 6 18704 09.11
Новости

фото: t.me/breakingmash Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у границы находятся почти сто тысяч российских военных Зеленский отметил, что весь мир теперь может ясно видеть, кто действительно хочет мира…

5 62 6 6252
Блоги

Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ

С чем связана атака на «Мемориал»? Нарративы «Мемориала», связанные с конкретными судьбами, привлекают эмоциональное внимание, связанное с простым человеческим сочувствием. И это размывает представление о том, что интересы государства превыше всего — и поэтому опасно для силовой идеологии…

5 84 6 8548 10:24
Блоги

Речь Владимира Путина на открытии мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» (2017 г.) Наш долг – не допустить забвения. Сама память, чёткость и однозначность позиции, оценок в отношении этих мрачных событий служат мощным предостережением от их повторения…

5 122 6 15435 13.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Польским политикам, которые клянут Лукашенко, вспомнить бы… Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев», чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы?..

5 130 6 16662 08.11
Блоги

Петиция в поддержку Мемориала Что гражданское общество в практическом плане может противопоставить указанным нападкам на организованных защитников своей истории, памяти, сущности, прав и свобод граждан в сложившейся реальности открытых политических репрессий…

5 42 6 5584 13:15
Новости

Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность использования 4-й статьи договора НАТО из-за миграционного кризиса Если решение будет принято, то стороны смогут проводить общие консультации, когда любая из них решит, что целостности, политической независимости или безопасности государства угрожает опасность, рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий…

5 40 6 5386
Блоги

Александр Гинцбург: Вакцинация должна быть обязательной «Если ты будешь невакцинированным, ты не только наносишь вред себе, но и своим близким, окружающим. Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, плеваться или что-нибудь еще… Или ходить с грязными руками»...

5 162 6 21792 10.11
Новости

фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС Польские военные сообщили о смерти солдата на границе с Белоруссией Как передает телеканал Polsat, военнослужащий погиб в результате выстрела из табельного оружия, что предварительно квалифицируют как несчастный случай…

5 39 6 5563
Блоги

Сергей Марков политолог

Нужно начать платить за вакцинацию И тогда вакцинация пойдет бодренько. А доходы экономики страны от прекращения вынужденных выходных будут во много раз больше, чем траты на выплаты пенсионерам и бюджетникам…

5 49 6 7165 10.11
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Я против любых намёков на шовинизм и дискриминацию Сегодня некоторые источники действительно выделяют граждан кавказского происхождения (в том числе ради просмотров и хайпа), когда речь идёт о правонарушениях. Будто это какая-то кузница преступников…

5 83 6 13573 08.11
Блоги

Карина Орлова журналист

Трампизм не пройдет С Трампом и трампизмом на общенациональных выборах у республиканцев шансов нет, а без него — есть, как в Вирджинии…

5 104 6 18325 08.11
Новости

The Mirror: Великобритания готова направить на Украину около 600 бойцов спецназа На фоне опасений российского вторжения на Украину все военнослужащие из этой группы уже предупреждены о возможной переброске в ближайшее время…

5 29 6 5245
Новости

фото: Zuma/ТАСС Глава британского МИДа Лиз Трасс призвала ЕС заблокировать сертифицикацию газопровода «Северный поток-2» По ее мнению, этот проект позволит России ужесточить контроль над теми странами в Европе, которые полагаются на ее газ…

5 42 6 7717

Популярное за неделю

Новости

Зампред комитета ГД по охране здоровья считает, что QR-коды нельзя использовать как ограничительную меру По его мнению, использовать коды для разрыва цепочек передачи вируса можно только в крайних случаях…

5 1 6 13429
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко уже неделю тужится над огромным участком белорусско-польской границы. И он думает, что он хорошо спрятался…

5 19 6 84946 10.11
#слушать 51:10 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
В каких условиях Алексей Навальный должен сидеть в тюрьме?
5 191 6 18624 07.11
Блоги

Илья Варламов блогер

Почему же мигранты не едут в Россию? Может, дело не в насаждении западных ценностей, а в том, что в Евросоюзе уровень жизни банально выше? Причём настолько, что в сторону России и Белоруссии эти мигранты даже не посмотрят…

5 193 6 134632 11.11
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Обещали индексировать пенсии выше инфляции? Надо выполнять Обещали индексировать пенсии выше инфляции? Надо выполнять Если инфляция будет не меньше 8% по итогам года, то надо закладываться на 10%-ю индексацию пенсий, а то и больше. Пойдут ли на это власти?

5 68 6 90120 09.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9324440
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5081963

Сегодня в эфире