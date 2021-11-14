Сборная России по футболу не смогла завоевать прямую путевку на Чемпионат мира в Катаре

В гостевом матче с Хорватией она уступила со счетом 0:1.

Россияне с турнирной точки зрения были в более выгодной позиции: перед последним туром они опережали своих соперников в отборочной группе H на 2 очка, и им достаточно было не проиграть. Тем не менее, игра практически полностью проходила под диктовку хорватских футболистов – к слову, действующих вице-чемпионов мира. В первом тайме было несколько периодов, когда соперники сборной России практически не выпускали ее со своей половины поля. Особенно опасен был полузащитник Марцело Брозович: один из его ударов прошел рядом с «девяткой» ворот Матвея Сафонова, а другой отразил уже сам россиянин.

Во втором тайме в дело вступил непрекращающийся над стадионом в городе Сплите дождь: мяч нередко застревал в поле или непредсказуемо от него отскакивал. Хорватская сборная продолжала опасно атаковать, в то время как россияне практически не имели моментов у чужих ворот. Однако судьбу игры решил автогол: за 10 минут до конца матча опытный защитник Федор Кудряшов, пытаясь после одной из атак хорватов перевести мяч на угловой, переправил его в ближний угол ворот Сафонова. Рисунок игры после этого изменился: сборная России заметно усилила натиск на чужие ворота, но времени уже не хватило. 0:1 – команда занимает второе место в отборочной группе и теперь вынуждена будет участвовать в раунде плей-офф.

В стыковых матчах за место на футбольном Чемпионате мира в марте следующего года будут участвовать 12 команд, из которых путевки в турнир получат только три. Сборной России для попадания на мировое первенство необходимо будет выиграть два матча у двух разных соперников. Сам Чемпионат мира пройдет примерно через год.