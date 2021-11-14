В Камбодже отменят карантин для полностью привитых от ковида туристов, объявил премьер-министр

Их начнут пускать в страну без двухнедельной изоляции с 15-го ноября. Однако все равно на въезде нужно будет сдавать тест на ковид и дожидаться его результатов, не покидая отеля.

Все ли вакцины при этом будут признавать власти азиатского королевства или нет, не уточняется. Прямого авиасообщения с Россией у страны нет, но она пользуется определенной популярностью у туристов. В значительной степени полагается на туристов и камбоджийская экономика – внутри страны доля вакцинированных стремится к 90%.