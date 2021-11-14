На судебном процессе в США могут впервые раскрыть имя создателя биткоина

Об этом пишет газета Wall Street Journal. В штате Флорида началась тяжба по поводу 1 млн биткоинов – по текущему курсу почти 64 млрд долларов. Свои права на них заявил австралийский программист и бизнесмен Крейг Райт. Он утверждает, что биткоин под псевдонимом Сатоси Никамото запустил именно он. С ним судится семья его умЕршего бизнес-партнера Дейва Клеймана, на стороне которых – большинство представителей криптосообщества, отмечает газета.