На судебном процессе в США могут впервые раскрыть имя создателя биткоина

Об этом пишет газета Wall Street Journal. В штате Флорида началась тяжба по поводу 1 млн биткоинов – по текущему курсу почти 64 млрд долларов. Свои права на них заявил австралийский программист и бизнесмен Крейг Райт. Он утверждает, что биткоин под псевдонимом Сатоси Никамото запустил именно он. С ним судится семья его умЕршего бизнес-партнера Дейва Клеймана, на стороне которых – большинство представителей криптосообщества, отмечает газета.
2021-11-14T18:33:18+03:00
2021-11-14T18:33:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 14 ноября 2021
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