Бизнесмен Евгений Пригожин, которого в СМИ называют «поваром Путина», написал донос на филолога Ирину Левонтин

Его недовольство вызвали ее экспертные заключения по искам Пригожина к журналисту Максиму Шевченко и главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову. Их высказывания Пригожин расценил как порочащие его репутацию, экспертизу Левонтиной заказали сами ответчики, ученая встала на их сторону и заключила, что репутация Пригожина опорочена не была.

Теперь Пригожин пожаловался в прокуратуру на то, что в документах Левонтина использовала гербовую печать институту русского языка имени Виноградова, в котором работает. По мнению Пригожина, делать этого она не имела права – прокуратура уже поддержала его позицию и вынесла институту представление.