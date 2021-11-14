Об этом пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо*», признанный иноагентом. Два молодых человека вышли с плакатами «свободу политзаключенным», их увезли в ОВД «Тверской», куда на помощь к ним отправился адвокат проекта.
Спустя примерно три часа обоих задержанных отпустили с административными протоколами по статье о нарушении порядка проведения митинга (штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы).
На Пушкинской площади в центре Москвы задержали очередную порцию пикетчиков
Об этом пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо*», признанный иноагентом. Два молодых человека вышли с плакатами «свободу политзаключенным», их увезли в ОВД «Тверской», куда на помощь к ним отправился адвокат проекта.