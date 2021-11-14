На Пушкинской площади в центре Москвы задержали очередную порцию пикетчиков

Об этом пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо*», признанный иноагентом. Два молодых человека вышли с плакатами «свободу политзаключенным», их увезли в ОВД «Тверской», куда на помощь к ним отправился адвокат проекта.

Спустя примерно три часа обоих задержанных отпустили с административными протоколами по статье о нарушении порядка проведения митинга (штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы).

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.