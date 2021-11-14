Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, по словам врачей, резко ухудшилось

На фоне этого его грузинские депутаты-сторонники объявили голодовку.

Личный врач политика Николоз Кипшидзе рассказал, что Саакашвили настолько ослаб, что не может встать с постели. При этом он продолжает голодовку, но возобновил прием медикаментов для поддержания жизненных параметров. Между тем, в Минюсте утверждают, что Михаил Саакашвили находится в стабильном состоянии, а в случае необходимости тюремные врачи смогут оказать ему всю необходимую помощь.

Между тем, еще девять депутатов оппозиционной парламентской фракции «Единое национальное движение» — объединенная оппозиция «Сила в единстве» начали бессрочную голодовку. Окончить ее они готовы только после того, как бывшего президента Грузии доставят в гражданскую больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи. Они также уверены, что в скором времени к акции присоединятся и другие парламентарии.

Об аналогичных действиях ранее заявили один из лидеров «Единого национального движения» и лидер грузинской оппозиционной партии «Дроа».

Адвокат Михаила Саакашвили опасается, что тюремную больницу, где находится политик, могут закрыть на карантин по коронавирусу. В таком случае, утверждает защитник, связаться с подзащитным будет практически невозможно.