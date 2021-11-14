Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность использования 4-й статьи договора НАТО из-за миграционного кризиса

Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность использования 4-й статьи договора НАТО в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Если ситуация продолжит ухудшаться, обсуждения могут привести к полномасштабным боевым действиям, такое мнение «Эху Москвы» высказал военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.

Если страны НАТО примут соответствующее решение, силы альянса могут быть мобилизованы в течение одного-двух месяцев, добавил Павел Фельгенгауэр.

Сегодня же президент России Владимир Путин вновь возложил ответственность за ситуацию на польско-белорусской границе на страны Запада.

Путин также утверждал, что узнал о кризисной ситуации на границе из СМИ.

В Евросоюзе не видят смысла в строительстве стены между Белоруссией и Польшей. Ее предлагали возвести для решения миграционного кризиса.

Стена не поможет решить глобальные проблемы и сдержать гибридные угрозы, считает верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. Об этом он рассказал в интервью французской газете «Журналь дю диманш». По его словам, защищать государственные границы — это одна из основных обязанностей властей любой страны, но строить из Европы крепость — плохой и неподходящий вариант. Боррель считает, что для решения проблемы нужно найти ее первопричину, в частности понять, почему стал возможным сам миграционный кризис. Перспективным для развития местом на планете является Африка. Как считают в Евросоюзе, уже через 30 лет там будут жить около миллиарда человек. Западным странам необходимо инвестировать именно в проект развития этого континента. Новая Великая китайская стена не сможет избавить Европу от внешних проблем, добавил Жозеп Боррель. Его высказывания — ответ на требования властей Литвы, Польши и Латвии возвести возле Белоруссии стену. Они считают, что это поможет избавить европейские страны от наплыва мигрантов из восточных государств. В последнее время их к польско-белорусской границе прибывает все больше. Нелегалы неоднократно пытались прорвать оцепление и даже развернули лагерь рядом с границей. Вчера полсотни человек все же смогли ступить на территорию Польши. Запад обвиняет Минск в преднамеренном использовании ситуации в политических целях.

Сегодня же ситуацию на границе и миграционный кризис обсудили министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. На сайте белорусского МИДа говорится, что стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога.