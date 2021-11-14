Депутат ГД от КПРФ Александр Ющенко: Законопроект о QR-кодах предполагает нарушение личных прав граждан

В преддверии рассмотрения в Думе правительственного законопроекта о QR-кодах стало известно, что еще одна фракция, на этот раз КПРФ, не поддержит эту инициативу. Как сказал «Эху Москвы», член ЦК КПРФ Александр Ющенко, депутаты-коммунисты считают, что документ нарушит права граждан и будет иметь другие негативные последствия.

Напомним, с аналогичным заявлением накануне выступил лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. По его мнению, практика введения QR-кодов не только ущемит конституционные права граждан, но и приведет к росту цен. Напомним, правительственный законопроект обязывает граждан не только иметь QR-код при посещении массовых мероприятий и походов магазины, но и при приобретении авиа— и железнодорожных билетов. Ожидается, что уже завтра Совет думы назначит дату рассмотрения законопроекта в первом чтении. На этом фоне расширяется география протестов против системы QR-кодов.

Следом за городами Урала, Сибири и Приморского края вышла митинговать Камчатка. На митинг в городе Елизово у памятника «Здесь начинается Россия» сегодня собрались больше ста человек. Люди требовали отменить систему так называемых «QR-кодов» в общественных местах. В регионе она действует с 30 октября, затрагивая общепит, спортивные и культурные учреждения. А уже с завтрашнего дня аналогичные коды потребуются для посещения государственных учреждений. Участники митинга были недовольны ограничениями.

По данным портала Камчатка-информ, акцию организовали движения «Общероссийский союз возрождения» и «Граждане СССР», последнее в России признано экстремистским и запрещено. Власти сказали, что уведомление о митинга устроители акции не подавали, она прошла без задержаний. Накануне против QR-кодов выступили жители Иркутска. В центре города собрались около ста человек. Они, как и жители Камчатки, записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить цифровые пропуска. Пикет с теми же требованиями вчера прошёл в Екатеринбурге. Там акция получилась более массовой, на неё вышло около трёхсот человек. С властями её согласовали. Некоторые участники акции сравнивали себя с узниками концлагерей, пишет интернет-издание Znak.com. До этого введение qr-кодов осудили в Находке. После акции полиция обвинила участников несогласованной акции в распространении фейков о коронавирусе и завела административное дело. Организатора оштрафовали на 20 тысяч рублей.

«Единая Россия» располагает в Госдуме конституционным большинством, что позволит принять закон о QR-кодах. Добавим, в России за сутки, по данным оперативного штаба, зарегистрировали более 38 800 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые с начала сентября число заболевших за текущую неделю оказалось меньше, чем за предыдущую, тем не менее число летальных исходов за минувшую неделю оказалось самым высоким за всю пандемию. В Москве за сутки ковидом заразились 3734 человека, скончались 1219 пациентов с COVID-19. В последнее время в стране ежедневно фиксируют около 40 тысяч новых заболевших COVID-19 и больше тысячи летальных исходов.

