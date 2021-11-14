Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель дал понять, что сомневается в эффективности сооружения стены на польско-белорусской границе. В интервью изданию Journal du Dimanche Верховный представитель ЕС сказал, что гибридные угрозы не зависят от стен, нужно заниматься корнями миграционной проблемы, а не делать Европу крепостью. При этом Боррель высказался за прямые контакты ЕС и Минска по ситуации на границе. На границе Белоруссии и Польши в последние несколько недель скопилось несколько тысяч мигрантов. Чтобы сдержать их прорыв на свою территорию, власти Польши объявили о намерении построить мощные заграждения. В миграционном кризисе они обвиняют Белоруссию и Россию.