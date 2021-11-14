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17:31, 14 ноября 2021

Польша обсуждает с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО из-за ситуации на границе с Белоруссией

Как заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий речь идет о возможном запуске четвертой статьи НАТО, которая подразумевает, что стороны будут проводить общие консультации всякий раз, когда, одна из стран альянса посчитает, что существует угроза ее безопасности. 


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