В подмосковной Балашихе возбудили дело после нападения предположительно группы приезжих на отца грудного ребёнка

Всё случилось в ночь на субботу в одном из районов Балашихи. Семья с грудным ребёнком в коляске возвращалась домой. Возле своего подъезда увидела, как на дверь справляет нужду неизвестный, пишет интернет-издание «Подъём» и сообщают очевидцы в соцсетях. В ответ на замечание тот нецензурно высказался в адрес главы семейства. Тогда он отправил домой жену с ребёнком, а сам остался на улице выяснять отношения. Вскоре к тому, кто справлял нужду на дверь подъезда, утверждается, что он говорил на ломаном русском, подбежали несколько человек. Мужчине, сделавшему замечание, пробили голову, пишет издание. Полиция всех задержала. После того как пострадавший подошёл к своему дому его встретила компания с бутылками и ножом. Посыпались угрозы в адрес главы семейства, его жены и ребёнка. Подмосковная полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, назвав конфликт бытовым. Силовики опубликовали видео с одним из нападавших, который признался, что бросил бутылку в пострадавшего и раскаялся в своих действиях.

В начале месяца четверо уроженцев Азербайджана избили мужчину с четырёхлетним сыном в Новой Москве. Нападавших задержали, сначала возбудили уголовное дело о хулиганстве, позже статью по требованию главы СК Александра Бастрыкина изменили на покушение на убийство. Обвиняемые утверждают, что защищались.