На Камчатке более сотни человек вышли на митинг против обязательной вакцинации и QR-кодов

Жители, выступающие против ограничительных мер, которые были ужесточены в Камчатском крае две недели назад, собрались возле памятника «Здесь начинается Россия». Они встали в круг, создав в центре импровизированную сцену, и записали видеообращение к властям. Новые противоэпидемические правила, по их словам, не имеют ничего общего с защитой людей от пандемии, а лишь ограничивают права и свободы граждан ради политической выгоды чиновников. Протестующие потребовали отменить систему QR-кодов и вернуться к обычной жизни. Свои способы защиты от распространения вируса они не предложили. Митинг организовали активисты, которые называют себя членами Общенародного союза возрождения России. Акцию они с властями не согласовали, но о задержаниях участников не сообщается.

Митинги против вакцинации и системы QR-кодов за последние дни прошли и в других городах России, в том числе в Иркутске и Екатеринбурге, где на акцию вышли от нескольких десятков до нескольких сотен человек.