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17:01, 14 ноября 2021

В Сплите начинается отборочный матч Чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии

Эта встреча принципиально важная для нашей команды. Даже в случае ничьей россияне напрямую выйдут в финальную часть Чемпионата мира. Хорватам нужна только победа. Проигравшей команде предстоят стыковочные матчи. Главный тренер российской сборной Валерий Карпин накануне заявил, что напряжение в команде есть, но футболисты продолжали тренировки как и раньше.

Капитаном команды на сегодняшний матч тренерский состав назначил Георгия Джикию. Как сообщили ТАСС в Хорватском футбольном союзе, российские болельщики смогут посетить игру только при наличии цифрового COVID-сертификата ЕС, его будут выдавать в специальном пункте у входа на стадион тем, у кого будут действующие сертификаты о полной вакцинации вакциной «Спутник V». Российские болельщики без сертификатов смогут пройти экспресс-тест на антиген и при отрицательном результате получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза.


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