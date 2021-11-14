Депутат ГД от КПРФ Александр Ющенко: Законопроект о QR-кодах предполагает нарушение личных прав граждан

В Госдуму внесен законопроект о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. В КПРФ заявили, что будут голосовать против законопроекта. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член ЦК КПРФ Александр Ющенко, документ предполагает нарушение личных прав граждан и другие негативные последствия.

«В данном случае активная, агрессивная политика цифровизации каждого человека в первую очередь настораживает. У нас нет никаких гарантий защиты всех персональных данных людей, которых хотят привязать к таким цифровым кодам, которые абсолютно в большинстве случаев не воспринимается. <..> Есть ощущение, что после такой глобальной и циничной, агрессивной цифровизации параллельно придут к власти технократы лишенные моральной платформы, которые будут владеть всеми персональными данными и далее будет параллельная властная структура, которая будет влиять на умы», — сказал депутат.

По мнению А.Ющенко, подобные инициативы Минцифры, как и электронные паспорта, являются излишними.

«У нас есть в этом отношении определенные опасения. За то время обсуждения этого законопроекта, который был опубликован в СМИ, просто шквал произошел народного негодования в соцсетях, в обращениях к депутатам, была поддержка нашей инициативы — голосовать против. Тактика продавливания административно-командным методом принятия законов без обсуждения широкой общественности ни к чему хорошему не приведет. С этой цифровизацией мы рождаем некий инструмент контроля власти над людьми по разным административным решениям», — отметил депутат.

Законопроекты, внесенные правительством в Госдуму, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.