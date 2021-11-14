Глава штаба обороны Британии заявил о риске «случайной войны» с Россией

По мнению Николаса Картера, такая вероятность сегодня выше, чем во время холодной войны. В конце октября Картер заявил, что Россия представляет для Британии «критическую угрозу». По мнению начальника штаба обороны, Лондон должен проводить курс на сдерживание России, в том числе в Северной Атлантике.

