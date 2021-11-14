Губернатор Кемеровской области Цивилев решил отложить до 20 января введение в регионе QR-кодов для сферы туризма

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев решил отложить до 20 января введение в регионе QR-кодов для сферы туризма. По его словам, она она «только-только встает на ноги». С другой стороны, как отметил Цивилев, на горнолыжные курорты, как правило, приезжает «здоровая молодежь», и введение ограничений с точки зрения эпидемического процесса эффекта не даст. Накануне губернатор принял участие в открытии одного из самых популярных горнолыжных курортов в России в поселке Шерегеш. Церемония началась с шаманского обряда.



Между тем, фракция КПРФ будет голосовать против принятия закона о QR-кодах о вакцинации. По мнению депутатов, документ предполагает нарушение личных прав граждан и другие негативные последствия. Такое мнение «Эху Москвы» высказал член ЦК КПРФ Александр Ющенко.

По мнению Александра Ющенко, подобные инициативы Минцифры, как и электронные паспорта, являются излишними.