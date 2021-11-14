В Елизовском районе Камчатки прошел несогласованный митинг против QR-кодов и обязательной вакцинации от ковида

Как сообщает интернет-издание «Камчатка-Информ», у памятника «Здесь начинается Россия» собрались более ста человек. Участники требовали отменить систему QR-кодов в регионе, которая введена на камчатке с 30-го октября. С 15-го ноября она распространится на внутрирегиональные авиа— и автобусные перевозки, с 29-го ноября – на гостиницы и базы отдыха. О задержаниях не сообщается. Накануне акция против QR-кодов прошла в Екатеринбурге. Там она была согласована с местными властями. Сегодня же митинг против QR-кодов с участием от пятидесяти до ста человек прошел в Иркутске. Как сообщает сетевое агентство «ИрСити», собравшиеся выступили за свободное посещение торговых центров и спортзалов, а также за добровольную вакцинацию.