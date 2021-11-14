Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность использования 4-й статьи договора НАТО из-за миграционного кризиса

Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность использования 4-й статьи договора НАТО в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Если ситуация продолжит ухудшаться, обсуждения могут привести к полномасштабным боевым действиям. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.

«Общие консультации — это серьёзно достаточно, потому что они часто должны вести к общим коллективным действиям, то есть запускается механизм коллективной обороны. И вполне возможно, если ситуация дальше будет ухудшаться, что начнутся серьезные действия, будет мобилизация подтягивания сил», — сказал эксперт.

По словам П.Фельгеннауэра может быть полностью или частично приведен в жизнь план «30+30+30». «Подтягивание за 30 дней 30 батальонов, 30 боевых эскадрилий, 30 боевых кораблей на Восточный фронт против России. Возможна переброска американских сил в Европу начаться: сначала небольших сил, а потом по нарастающей. А поскольку Россия свои силы может подтянуть быстрее, то для Западного Альянса важно начинать как можно раньше мобилизацию выдвижения сил. А когда начали двигаться войска, то войну достаточно трудно остановить», — отметил он.

Если страны НАТО примут соответствующее решение, силы альянса могут быть мобилизованы в течение одного-двух месяцев, добавил Павел Фельгенгауэр.