Двоюродный брат чемпиона Хабиба Нурмагомедова получил статус свидетеля по делу о наезде на полицейского

Родственник известного российского бойца смешанных единоборств Усман Нурмагомедов остался на свободе: силовики не подозревают его в насилии к сотруднику МВД, которого сбила машина возле аэропорта Махачкалы. Как сообщалось, в автомобиле в тот момент помимо Нурмагомедова находился и его друг Камал Идрисов. Они скрылись с места ДТП, но были задержаны уже в московском аэропорту Шереметьево после прилета и доставлены в отдел полиции. Следствие утверждает, что машина привлекла внимание силовиков из-за тонированных стекол и отсутствия номера. При попытке полицейских понять, кто сидит внутри, водитель иномарки нажал на газ, сбил одного инспектора и уехал. Тем временем суд в Махачкале отправил под домашний арест на 2 месяца друга Нурмагомедова Камала Идрисова. Как сообщали СМИ, именно он сидел за рулем автомобиля.

Сам Усман Нурмагодмедов произошедшее подробно не комментировал, лишь попросив публику успокоиться и сообщив, что проблем не испытывает.