Девять грузинских депутатов от оппозиционных партий решили начать голодовку в знак солидарности с Михаилом Саакашвили

Девять грузинских депутатов от оппозиционных партий решили начать голодовку в знак солидарности с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Они добиваются его перевода из тюремной больницы в гражданскую клинику. Сам Саакашвили держит голодовку с начала октября. В связи с ухудшением состояния здоровья он переведен из тюрьмы в Рустави в тюремную больницу в Тбилиси. В Грузии Саакашвили обвиняется по нескольким уголовным делам. Саакашвили своей вины не признает.