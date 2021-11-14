Девять грузинских депутатов от оппозиционных партий решили начать голодовку в знак солидарности с Михаилом Саакашвили

Девять грузинских депутатов от оппозиционных партий решили начать голодовку в знак солидарности с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Они добиваются его перевода из тюремной больницы в гражданскую клинику. Сам Саакашвили держит голодовку с начала октября. В связи с ухудшением состояния здоровья он переведен из тюрьмы в Рустави в тюремную больницу в Тбилиси. В Грузии Саакашвили обвиняется по нескольким уголовным делам. Саакашвили своей вины не признает.
2021-11-14T16:04:47+03:00
2021-11-14T16:31:41+03:00
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16:04, 14 ноября 2021
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