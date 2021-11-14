Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность использования 4-й статьи договора НАТО из-за миграционного кризиса

Если решение будет принято, то стороны смогут проводить общие консультации всякий раз, когда любая из них решит, что целостности, политической независимости или безопасности государства угрожает опасность, рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Польскому агентству печати. По его словам, проблема с наплывом нелегальных мигрантов сегодня стоит насколько остро, что простого осуждения недостаточно, необходимо применять конкретные меры, в том числе вовлекать Североатлантического альянса.

Среди обсуждаемых сегодня санкций, пояснил Моравецкий, – полное закрытие границы, поскольку под угрозой оказались не только Польша, Латвия и Литва, но и все страны ЕС. Это, уверен глава правительства, лишит белорусские власти любых экономических выгод.

В последнее время ситуация на границе Белоруссии и Польши особенно нестабильная. По данным польских пограничников, за минувший год им удалось пресечь свыше 30 тысяч попыток незаконного перехода границы. Кроме того, зачастую, они сопровождаются агрессией со стороны нелегалов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утверждает, что конкретные меры будут обсуждаться уже на следующем специальном саммите ЕС.

Между тем, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель дал понять, что сомневается в эффективности сооружения стены на польско-белорусской границе. В интервью изданию Journal du Dimanche Верховный представитель ЕС сказал, что гибридные угрозы не зависят от стен, нужно заниматься корнями миграционной проблемы, а не делать Европу крепостью. При этом Боррель высказался за прямые контакты ЕС и Минска по ситуации на границе. На границе Белоруссии и Польши в последние несколько недель скопилось несколько тысяч мигрантов. Чтобы сдержать их прорыв на свою территорию, власти Польши объявили о намерении построить мощные заграждения. В миграционном кризисе они обвиняют Белоруссию и Россию.