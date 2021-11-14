Египетский Асуан переживает нашествие скорпионов

По данным Минздрава страны, от укусов ядовитых насекомых погибли уже три человека, 450 пострадали. Скорпионы расползлись по улицам Асуана после сильного ливня с градом, который прошел в городе 12-го ноября. Ситуация настолько серьезная, что некоторых медработников переключили с вакцинации населения на помощь пострадавшим от укусов. Местных жителей власти призывают по возможности оставаться дома, а на улице избегать мест, где много деревьев.