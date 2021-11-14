В России стартовал третий розыгрыш призов среди вакцинировавшихся

Будет дополнительно разыграно 100 млн руб., их получат 1 тыс. человек, сделавших прививку от COVID-19 любой российской вакциной до начала розыгрыша. По данным оперативного штаба на 12 ноября, вакцинацию одним компонентом прошли 63 млн человек, полный комплекс прививок сделали около 58 млн, Коллективный иммунитет в стране составляет 49%.