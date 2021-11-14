Сборная России по футболу сегодня сыграет с командой Хорватии заключительный матч отборочного турнира на ЧМ -22

Если россияне не проиграют в этой встрече, то они напрямую выйдут в финальную часть турнира. Хорватам необходима только победа. Матч пройдет в хорватском Сплите, начало — в 17:00. Российские болельщики, вакцинированные «Спутником», смогут попасть на гостевой футбольный матч с Хорватией. Правда, для этого им нужно выполнить ряд условий.

На стадион в городе Сплит, согласно местным правилам, будут пускать при наличии действующего цифрового COVID-сертификата Евросоюза, рассказали агентству ТАСС в Хорватском футбольном союзе. Получить документ могут привитые любой из зарегистрированных в ЕС препаратом. При этом власти Хорватии одновременно признают и сертификаты о вакцинации «Спутником V». Тем не менее, российским болельщикам только этого документа будет недостаточно. Этим утром для них открылся пункт выдачи цифровых COVID-сертификатов Евросоюза на стадионе, где состоится матч между Россией и Хорватией. При этом в случае, если справки о вакцинации «Спутником» или перенесенной болезни нет, болельщикам предложат пройти экспресс-тест на антиген к коронавирусу. В случае, если он будет отрицательным, власти Хорватии также пообещали выдать сертификат европейского образца.

В Сплите сборные России и Хорватии сыграют заключительный матч отборочного турнира к футбольному Чемпионату мира 2022 года. Россиянам, чтобы оформить прямую путевку на первенство, достаточно не проиграть – в противном случае их будут ждать стыковые матчи.