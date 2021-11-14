Польша обсуждает с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО из-за ситуации на границе с Белоруссией

Как заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий речь идет о возможном запуске четвертой статьи НАТО, которая подразумевает, что стороны будут проводить общие консультации всякий раз, когда, одна из стран альянса посчитает, что существует угроза ее безопасности.

Между тем, польские пограничники предупредили, что со стороны Белоруссии готовится массовый прорыв мигрантов. В Минске уверяют, что ситуация на границе спокойная.

Неподалёку от польского пункта пропуска Кузница со стороны Белоруссии началось движение мигрантов. Там убирают палатки, нелегалам как утверждают пограничники, белорусские военные выдают оборудование и слезоточивый газ. Всё больше вооружённых офицеров. Появился и автомобиль для телетрансляции, сообщила польская погранслужба в твиттере. По её мнению, идёт подготовка к штурму и массовому прорыву нелегалов из стран Ближнего Востока в Польшу. До этого полиция сообщила о прорыве 50-ти мигрантов, находившихся на территории Белоруссии. Задержаны 22 человека, все они граждане Ирака. Нелегалы бросали в пограничников камни, повредив одному из них шлем. На этой неделе мигранты не раз пытались пересечь границу с Польшей. Между тем власти Белоруссии уверяют, что на границе всё спокойно, В лагерь беженцев прибыл гуманитарный груз, людям привезли продукты, тёплые вещи, средства личной гигиены, сообщает агентство Белта. Сейчас в лагере устанавливают биотуалеты.

В Евросоюзе полагают, что Минск намеренно спровоцировал кризис, направив мигрантов к польской границе. Глава МИД Британии обвинила в причастности к случившемуся Россию. Возле границы с Польшей по сообщениям СМИ остаются около двух тысяч мигрантов.

Телерадиокомпания «Мир» будет организовывать прямые включения с границы между Белоруссией и Польшей, где сейчас скопились тысячи мигрантов, желающих попасть в Европу. Об этом сообщается в Telegram-канале компании. Сейчас, как отмечает ТАСС, на месте событий работают представители госСМИ Белоруссии. В пятницу в лагере беженцев побывала и съемочная группа американского телеканала CNN. Ранее в Министерстве информации Белоруссии сообщили, что прорабатывают варианты аккредитации в республике представителей польских средств массовой информации.