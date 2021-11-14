Глава британского МИДа обвинила Россию в создании миграционного кризиса на белорусско-польской границе

По мнению Элизабет Трасс, именно Москва несет за это «прямую ответственность». Трасс также считает, что режим в Белоруссии использует мигрантов как пешек для дестабилизации в регионе. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова у себя в Твиттере написала, что Британская сторона, тщательно разработавшая вторжение в Ирак, несет историческую ответственность за иракских беженцев и не имеет никакого права обвинять Россию в миграционном кризисе на белорусско-польской границе.

