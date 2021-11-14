Президент России Владимир Путин возложил ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе на страны Запада. В федеральном телеэфире глава российского государства вновь заявил, что Москва не имеет никакого отношения к происходящему. При этом Путин сказал, что Россия готова способствовать урегулированию кризиса на границе между Белоруссией и Польшей. По его словам, он узнал о том, что там происходит, из СМИ.
2021-11-14T14:31:09+03:00
2021-11-14T14:31:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 14 ноября 2021
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