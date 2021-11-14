Президент России Владимир Путин возложил ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе на страны Запада. В федеральном телеэфире глава российского государства вновь заявил, что Москва не имеет никакого отношения к происходящему. При этом Путин сказал, что Россия готова способствовать урегулированию кризиса на границе между Белоруссией и Польшей. По его словам, он узнал о том, что там происходит, из СМИ.