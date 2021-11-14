Фракция КПРФ будет голосовать против законопроекта о QR-кодах о вакцинации

Об этом агентству РИА Новости заявил депутат от компартии Александр Ющенко. Напомним, накануне с аналогичным заявлением выступила фракция «Справедливая Россия – За правду». Пакет законопроектов, внесенный правительством, предполагает, что граждане будут посещать места массовых мероприятий, совершать поездки по железной дороге и авиаперелеты по QR-кодам.
2021-11-14T14:30:41+03:00
2021-11-14T14:30:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 14 ноября 2021
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