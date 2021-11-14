Принятые документы по итогам климатического саммита в Глазго были компромиссом со стороны стран участниц – Гринпис

Накануне вечером в шотландском Глазго завершилась 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Как сказал руководитель направления «Климат и энергетика» в российском отделении Greenpeace Василий Яблоков в интервью «Эха Москвы», пакет документов, принятый по итогам климатического саммита, был компромиссным, формулировки были ослаблены, ставили под угрозу реальное сокращение выбросов и удержание роста глобальной температуры.

«Вчера закончилась конференция ООН об изменении климата в Глазго. Был принят финальный пакет документов с опозданием на сутки. Это было компромиссное решение, некоторые страны пошли на серьезную уступки, потому что формулировки были сильно ослаблены, и ставили под угрозу реальное сокращение выбросов и удержание роста реальной температуры в пределах 1,5 градусов, которые по сути уже являются жизненно важным для некоторых стран. Многие страны и Россия, в частности, создавали иллюзию борьбы с изменением климата, на самом деле отстаивая свои национальные интересы», — сказал он.

В.Яблоков считает, что, откладывая главные решения — полный отказ от ископаемого топлива в ближайшей перспективе, мир идет по траектории потепления на 2,7 градуса, что неизбежно приведет к разрушительным последствиям.

«Об этом уже говорило международное энергетическое агентство, что прямо сейчас необходимо остановить все новые проекты в области угля, нефти и газа для того, чтобы удержать рост глобальной температуры. Об этом говорили и ученые в рамках 6-го оценочного доклада международной группы экспертов ООН по изменению климата. И об этом говорят и молодежь, и коренные народы, и представители островных государств, но мы видим, к сожалению, что это компромиссный процесс в итоге, который требует согласия всех сторон. Но чем больше будет рост температуры, тем разрушительнее будут последствия, и мы заплатим за это гораздо больше, чем сейчас мы пытаемся выторговать у будущего по сути», — заключил В.Яблоков.