СК Иркутской области возбудил уголовное дело после смерти двух человек после конфликта местных жителей и строителей

Следственный комитет Иркутской области возбудил уголовное дело после смерти двух человек в результате конфликта местных жителей и строителей в Приангарье.

Следствие утверждает, что в минувшую пятницу двое жителей областного поселка Залари подрались с шестью строителями. Конфликт дошел до того, что кто-то из присутствующих поджог строительный вагончик. Судя по видеокадрам, которые обнародовала Иркутская прокуратура с места событий, небольшая одноэтажная постройка выгорела дотла, целыми остались лишь некоторые опорные части конструкции, но и они серьезно обуглены. Жертвами стали два строителя, еще пятерых доставили в больницу с различными травмами и ожогами, сообщили в региональном силовом ведомстве.

Иркутский Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Полиция продолжает поиски всех участников потасовки, личности подозреваемых уже установлены, в местное ОВД доставлено свыше 10 человек.

По статье, которую вменяют нарушителям, им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.