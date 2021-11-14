Сын бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи подал документы на участие в президентских выборах

Второй сын известного ливийского диктатора, убитого повстанцами еще 10 лет назад, Сейф аль-Ислам Каддафи планирует стать главой государства вслед за отцом, сообщает местная газета al-Marsad. Он лично подал документы в избирательную комиссию в одном из ливийских городов, несмотря на то, что международный уголовный суд в Гааге до сих пор требует его арестовать. Сейф Каддафи уже сидел в тюрьме несколько лет за военные преступления и коррупцию, но был отпущен на волю 4 года назад.

Выборы президента Ливии запланированы на конец декабря. Пока у власти находится только временное правительство, состав которого выбрали в феврале на форуме ООН по ливийскому политическому кризису. В стране сын Каддафи пользуется популярностью у части общества и имеет своих близких сторонников. Они даже участвовали в формировании временного правительства после окончания многолетней гражданской войны.

Ранее европейские СМИ называли вероятное возвращение семьи диктатора во власть в Ливии ударом по репутации Соединенных Штатов, которые возглавили кампанию по свержению Муамара Каддафи.

Сейф Каддафи до гражданской войны успел пожить в нескольких западных странах, в том числе Великобритании. Ранее он утверждал, что Ливии необходимо демократия, но уже во время внутреннего конфликта стал близким союзником авторитарной власти своего отца.