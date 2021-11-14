Сын бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам намерен участвовать в предстоящих президентских выборах

Сын бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам намерен участвовать в предстоящих в стране президентских выборах. Как сообщил ливийский телеканал «Либия аль-Ахрар», Сейф аль-Ислам уже подал заявление в избирательную комиссию в городе Себха на юге страны. После свержения режима его отца Сейф аль-Ислам находился в ливийской тюрьме до 2017-го года. В отношении него до сих пор действует ордер на арест, выданный Международными уголовным судом в 2011-м году.