Украина ускорит строительство военно-морской базы в Бердянске на берегу Азовского моря

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны страны Алексея Резникова. По его словам, после присоединения Крыма к России и начала конфликта на востоке Украины Россия «пытается де-факто занять Азовское море».
2021-11-14T13:36:12+03:00
2021-11-14T13:36:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2935780-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:36, 14 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Нина Останина, председатель комитета ГД по вопросам семьи: Чанышевой необходимо изменить меру пресечения на более мягкую Беременная женщина была заключена под стражу на два месяца и ей предстоит этапирование из Уфы в Москву. Есть все основания опасаться за здоровье матери и её будущего ребенка…