The Mirror: Великобритания готова направить на Украину около 600 бойцов спецназа

Великобритания, по сведениям The Mirror, готова направить на Украину около 600 бойцов спецназа. Как пишет издание со ссылкой на свои источники, на фоне опасений российского вторжения на Украину все военнослужащие из этой группы уже предупреждены о возможной переброске в ближайшее время.
2021-11-14T13:35:49+03:00
2021-11-14T13:35:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 14 ноября 2021
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