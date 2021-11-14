За прошедшие сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России опустилось ниже 39 тысяч

По данным оперштаба, в стране выявили 38 823 заболевших. Всего с начала пандемии в России ковидом заразились 9 млн человек. Помимо этого, за последние 24 часа в России умерли 1219 человек с COVID-19. Таким образом, общее число летальных исходов из-за заражения коронавирусом, по данным штаба, составило около 255 400.
2021-11-14T13:35:06+03:00
2021-11-14T13:40:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 14 ноября 2021
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