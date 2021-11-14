Польская погранслужба заявила о возможном массовом прорыве мигрантов со стороны Белоруссии

Польская погранслужба утверждает, что на белорусской стороне границы наблюдаются признаки подготовки к массовому прорыву мигрантов. В своем Twitter ведомство сообщило, что в окрестностях лагеря в Кузнице замечено множество белорусских офицеров. В лагере мигрантов – некоторое оживление. Здесь также появился автомобиль для телетрансляции.
2021-11-14T13:34:30+03:00
2021-11-14T13:34:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 14 ноября 2021
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