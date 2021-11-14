Польская погранслужба заявила о возможном массовом прорыве мигрантов со стороны Белоруссии

Польская погранслужба утверждает, что на белорусской стороне границы наблюдаются признаки подготовки к массовому прорыву мигрантов. В своем Twitter ведомство сообщило, что в окрестностях лагеря в Кузнице замечено множество белорусских офицеров. В лагере мигрантов – некоторое оживление. Здесь также появился автомобиль для телетрансляции.