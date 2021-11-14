Участники конференции ООН по климату в Глазго с опозданием на сутки согласовали итоговое заявление

Как передает британская медиакомпания ВВС, возникли разногласия из-за призыва в документе к отказу от угля как наиболее разрушительного для экологии вида топлива. Против выступила Индия. В итоге в финальной версии соглашения говорится не об отказе, а о сокращении. Компромиссом назвал это генсек ООН Антониу Гутерриш.

Британский премьер Борис Джонсон считает итоги климатического саммита большим шагом вперед.

Участники конференции договорились представить более жёсткие меры по сокращению вредных выбросов в атмосферу к следующему году.