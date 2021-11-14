Власти ЕАО утверждают, что трое сотрудников скорой помощи, не желавших прививаться, заразились COVID-19

Власти Еврейской автономной области утверждают, что трое сотрудников скорой помощи, не желавших прививаться, заразились коронавирусом. Речь идет о врачах, которые ранее намеревались уволиться из-за отказа проходить обязательную вакцинацию.

Коронавирус, по данным регионального департамента здравоохранения, был выявлен у трех сотрудников бригад скорой помощи во время осмотра терапевта и инфекциониста. Как утверждается, им оформили больничные листы. При этом всего обследованию, как отмечается, подверглись 17 человек. Сами медики факт заражения их коллег ковидом пока не подтвердили.

Ситуация вокруг двух бригад скорой помощи в одном из районов Еврейской автономной области получила широкий резонанс в начале ноября. Тогда 26 человек – среди них фельдшеры, медсестры и младший медперсонал – написали заявление об уходе, не желая проходить вакцинацию от COVID-19. В регионе это считается обязательным условием для продолжения работы с 15 ноября.

При этом позднее сотрудники скорой помощи свои заявления отозвали, говоря, что добились своей цели – огласки проблемы. Уволиться решили только два человека – но по другим причинам. Между тем медики опровергли данные региональных властей о том, что часть из них решила записаться на вакцинацию: они продолжают считать препарат «Спутник V» недостаточно изученным.

Согласно распоряжению Роспотребнадзора, в Еврейской автономной области до 15 ноября должно быть вакцинировано не менее 80% сотрудников ряда сфер, в том числе здравоохранения. Работодателей обязали отстранять сотрудников в случае, если они отказываются прививаться без наличия медицинского отвода.