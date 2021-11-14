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13:11, 14 ноября 2021

Плакат, на котором службу исполнения наказаний переименовали в службу изнасилования населения, разместили в Петербурге

Плакат, на котором службу исполнения наказаний переименовали в службу изнасилования населения, разместили у Московских ворот в Петербурге. Изображение наклеили на уличную стойку для рекламы.

Баннер с гербом Федеральной службы исполнения наказаний и расшифровкой аббревиатуры «ФСИН» пользователи интернета сфотографировали накануне на Московском проспекте. На плакате с абстрактным рисунком из зелёных, красных и жёлтых геометрических фигур разместили две надписи. Крупная расшифровывает название ведомства как «Федеральная служба изнасилования населения», а мелкая уточняет, что «запрет гей-парадов — это создание госмонополии на наши зады». Таким образом авторы плаката напомнили о публикации правозащитным проектом «Гулагу-нет» видео из архива записей пыток, которые вели по отношению к заключённым, в частности, в саратовской областной туберкулёзной больнице. На многочисленных видеозаписях присутствуют изнасилования мужчин, в том числе, черенками швабр.

Основателя проекта «Гулагу-нет» Владимира Осечкина на этой неделе вновь объявили в розыск. Шесть лет назад против него возбудили дело о мошенничестве.


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