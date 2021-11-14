Британия обвинила Россию в миграционном кризисе на белорусско-польской границе

В Москве на это заявили, что Лондон ещё раньше спровоцировал ухудшение ситуации с беженцами на Ближнем Востоке. Попытки больших групп мигрантов прорваться из Белоруссии в Польшу, рост напряженности на границе – ответственность за это несёт Россия, уверена глава британского МИДа.

Элизабет Трасс в колонке для газеты Sunday Telegraph призвала Москву надавить на власти Белоруссии, чтобы остановить кризис с мигрантами. Он, по словам министра иностранных дел, был тщательно разработан. Нелегалов глава страны Александр Лукашенко использует как пешек для дестабилизации региона. Сам же цепляется за власть, не обращая внимания на гуманитарные последствия, высказала мнение глава внешнеполитического ведомства. Она добавила, что британские военные помогут Польше укреплять границу.

Британский министр также призвала страны ЕС выступить против газопровода «Северный поток-2», построенного в обход Украины. Это может подорвать европейскую безопасность, поскольку Россия усилит контроль над странами, которые зависят от её топливо.

Представитель МИДа России вскоре на это резко ответила. Британия не имеет никакого права обвинять Москву в миграционном кризисе, написала в Телеграм-канале Мария Захарова. По её словам, Лондон тщательно разработал вторжение британских войск в Ирак в 2003-м году, помогая США оккупировать страну. Власти Британии, по мнению Захаровой, несут ответственность за гибель иракцев, нескончаемые потоки беженцев, появление запрещённой в России группировки ИГИЛ* и гуманитарные катастрофы в этой стране Ближнего Востока.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей обострился в начале недели. Евросоюз обвинил в этом Минск и готовит новые санкции. Лукашенко возложил ответственность за кризис с беженцами на западные страны.

Более пятидесяти нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу, заявили сегодня в местной полиции. Часть из них задержана. В МВД отметили, что сотрудников ведомства атаковали камнями. Некоторые мигранты уже почти месяц находятся в Белоруссии в ожидании, когда им удастся попасть в ЕС, рассказал телеканал РБК.

В интервью телеканалу гражданин Ирака Мохаммад сказал, что долго оставаться в Белоруссии он не может, потому что высокие цены. Накануне глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что страна отгородиться от Белоруссии пятиметровой стеной.

Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил о риске случайной войны с Россией. В интервью газете Times он сказал, что такая опасность сейчас выше, чем когда-либо во времена «холодной войны». Картер отметил, что не работают многие дипломатические инструменты, которые использовались прежде. По его словам, растет напряженность из-за потока мигрантов, который, как считают в ЕС, организован Белоруссией при поддержке России.

Комментируя это заявление в эфире «Эха Москвы», военный обозреватель Александр Гольц сказал, что сейчас нет таких соглашений, как в 70-80-х годах прошлого столетия, поэтому любой инцидент может обернуться катастрофой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у границы находятся почти сто тысяч российских военных. Видеообращение лидера страны опубликовано на его сайте. Зеленский отметил, что весь мир теперь может ясно видеть, кто действительно хочет мира. По его словам, информацию об активных передвижениях российских войск передали Киеву западные страны.

Ранее Министерство обороны США призывало Россию объяснить стягивание войск на границе с Украиной. Опасения Запада относительно подготовки возможного вторжения на Украину в Москве называют провокационными и выражают обеспокоенность ростом активности НАТО.

* «Исламское государство» - террористическая организация, запрещённая в России.