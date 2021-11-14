Глава общественной наблюдательной комиссии в Ростове-на-Дону сообщил, что вызван на допрос после рассказа о пытках

Игорь Омельченко сказал, что его хотят допросить в качестве свидетеля по уголовному делу об оправдании нацизма в отношении Журналиста Сергея Резника. Омельченко в своем Instagram предположил, что силовиков могли разозлить его комментарии в СМИ.
2021-11-14T12:35:28+03:00
2021-11-14T12:35:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2935758-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:35, 14 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Нина Останина, председатель комитета ГД по вопросам семьи: Чанышевой необходимо изменить меру пресечения на более мягкую Беременная женщина была заключена под стражу на два месяца и ей предстоит этапирование из Уфы в Москву. Есть все основания опасаться за здоровье матери и её будущего ребенка…