В российском МИДе заявили, что Великобритания не имеет права обвинять Россию в миграционном кризисе

Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Лондон несет историческую ответственность за иракских беженцев из-за вторжения в Ирак в 2003-м году, передает ТАСС.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в своей колонке в газете Sunday Telegraph заявила об ответственности России за ситуацию на границе Польши и Белоруссии. На белорусской стороне скопились тысячи мигрантов с Ближнего Востока, которые пытаются прорваться в ЕС. Ожидается, что уже завтра страны Евросоюза будут обсуждать возможные санкции.