Военный эксперт: Напряженные отношения России и Запада – результат отсутствия каких-либо соглашений

Начальник штаба обороны Великобритании, генерал Ник Картер заявил, что отношения России и Запада сейчас более напряженные, чем во времена «холодной войны». Комментируя это заявление в эфире «Эха Москвы» военный обозреватель Александр Гольц сказал, что сейчас нет таких соглашений, как в 70-80-х годах прошлого столетия, поэтому любой инцидент может обернуться катастрофой.

«Холодная война — это длительный период времени и, если брать период 70-80-х гг, то сейчас, конечно, ситуация напряженнее. Потому что тогда существовала сетка договоров и соглашений, иногда соглашений неформальных, которые все стороны строго придерживались. Сейчас в этом смысле за 30 лет мира все благополучно забыли эти негласные правила поведения. Почему ситуация довольно опасна — нет соглашений, которые все были бы готовы исполнять. Все стало зыбко и неопределенно. И в этих ситуациях военные исходят из наихудшего сценария развития событий. Поэтому любой инцидент сегодня может обернуться катастрофой», — сказал он.

А.Гольц подчеркнул, что необходимо решительное обновление всей системы международных договоров, но это произойдет не раньше, чем стороны поймут, насколько опасно балансирование на страхе.

«Надо было начинать раньше крупномасштабные переговоры об ограничении вооружения, о новых мерах доверия. Мы видим, что сейчас меры доверия в Европе не работают, стороны научились их игнорировать, обходить и манипулировать. Нужно решительное обновление и системы международных договоров, а осталось их очень немного. И это произойдет не раньше, когда стороны поймут, что это опасно — балансирование на страхе. Увы, пока этого не видно», — заключил эксперт.