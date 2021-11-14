У сухогруза, который сел на мель у берегов Приморья, откачали сорок тонн топлива, сообщили спасатели

По информации властей региона, в баках контейнеровоза находится более трехсот тонн топлива. В настоящее время откачке мешает плохая погода.
Судно Rise Shine под флагом Панамы во время шторма село на мель 9-го ноября.
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По информации властей региона, в баках контейнеровоза находится более трехсот тонн топлива. В настоящее время откачке мешает плохая погода.
Судно Rise Shine под флагом Панамы во время шторма село на мель 9-го ноября.
Нина Останина, председатель комитета ГД по вопросам семьи: Чанышевой необходимо изменить меру пресечения на более мягкую Беременная женщина была заключена под стражу на два месяца и ей предстоит этапирование из Уфы в Москву. Есть все основания опасаться за здоровье матери и её будущего ребенка…