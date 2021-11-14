Рамзан Кадыров призвал Ингушетию остановить «кучку провокаторов» из-за стройки на границе республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Ингушетию остановить, как он выразился, «кучку провокаторов» из-за стройки на границе республики. На своей станице в социальной сети «ВКонтакте» Кадыров написал, что некие провокаторы пытаются разыграть националистическую карту в давно решенном вопросе. Так он отреагировал на сообщения о том, что на границе Чечни и Ингушетии велись строительные работы, которые привели к изменению русла горной реки Фортанга.

Несколько дней назад один из жителей поселения Сунженского района Ингушетии выложил в социальные сети видео, на котором работала тяжелая техника. Очевидец назвал это очередной провокацией соседей.

В свою очередь глава приграничного Серноводского района Чечни уточнил, что строители пытались залить бетоном барьерные ограждения на краю обрыва рядом с дорогой, поэтому и было изменено русло реки, никакие территориальные изменения Чечня не планировала. В скором времени, заверил он, русло вернут на место. Подчеркивается, что все дальнейшие работы будут проводиться только после согласования с ингушской стороной.

Спор Ингушетии и Чечни о территориях ведется с момента распада СССР. Только три года назад сторонам удалось подписать соглашение об установлении четких границ, в 2019 году Конституционный суд России признал договор законным.