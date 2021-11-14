Оперштаб: В России от коронавируса скончались еще 1200 человек

Всего вирус обнаружили почти у 39 тысяч человек, 1200 пациентов скончались. Рекордные показатели регистрируют уже с середины октября. Именно тогда суточные заболеваемость и смертность превысили прошлые пиковые значения.

С начала пандемии только по официальным данным умерли 255 тысяч жителей страны. Средний коэффициент распространения держался ниже единицы только несколько дней, но уже сегодня вновь увеличился. Это произошло, в том числе, за счет крупных городов. Самый высокий показатель — в Санкт-Петербурге. В Москве он тоже поднялся выше единицы, следует из официальной статистики.

Вчера в столице ковид обнаружили у 3700 человек. Это почти на полтысячи меньше, чем днем ранее. Количество новых заражений снижается уже с середины прошлой недели. Тем временем смертность остается на том же, высоком, уровне: ежедневно от последствий в Москве умирают почти 100 человек. Больше было только в июне.

Вакцинация в России тем временем продвигается медленными темпами. Прививку сделали лишь 35% населения.